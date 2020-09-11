تركيا.. استثمار جديد لشركة أمريكية رائدة في صناعات مواد التنظيف والعناية بالجسم

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي أن شركة بروكتر وغامبل P&G الأمريكية الرائدة عالميا في صناعة مواد التنظيف والعناية الشخصية ستقوم باستثمارات جديدة في تركيا.

وأوضح الوزير مصطفى ورانك في اجتماع عقدته الشركة، الجمعة، أن "بروكتر وغامبل" تعمل في تركيا منذ 33 عاما وأنها ستقوم باستثمارات جديدة فضلا عن توطين صناعتها في الفترة المقبلة.

وأشار أن الشركة تمتلك حصة سوقية كبيرة في تركيا، إضافة إلى خطتها للعام الحالي بصادرات تصل إلى 120 مليون دولار.

وأكد أن الشركة تهدف إلى توطين إنتاجها بحلول عام 2023، لتساهم بذلك في تقليل العجز في الحساب الجاري .

بدوره، قال تانقوت طوران أوغلو، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تعد إحدى أكبر شركات التنظيف والعناية الشخصية في العالم، وأنها تواصل عملها في تركيا منذ 33 عاما.

وأضاف أن الشركة حققت استثمارات خلال 10 سنوات بقيمة 238 مليون دولار، مشيرا إلى مساهمتها في الاقتصاد التركي بقيمة 175 مليون دولار.