البنوك التركية تخصص حزمة قروض سياحية لتخفيف أضرار كوفيد-19

خصصت جمعية البنوك التركية حزمة مالية كبيرة على شكل قروض لدعم قطاع السياحة ولتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الوباء والتي أثرت على القطاع بشكل سلبي وأعاقت تقدمه.

وتهدف الحزمة إلى تلبية نفقات الائتمان المؤسسي والاحتياجات النقدية لشركات السياحة وموردي تلك الشركات، إلى جانب نفقات الإيجار والرواتب في محاولة لتخفيف التأثير السلبي لوباء كوفيد-19 ليس على القطاع فحسب بل على الاقتصاد بشكل عام مع الحفاظ على قيم العمالة والإنتاج.

وتبلغ قيمة الائتمان الذي خصصته البنوك 10 مليارات ليرة تركية وذلك بضمان وزارة الخزانة والمالية وصندوق ضمان الائتمان. وستكون فترة استحقاق الاعتمادات 48 شهراً مع فترة عدم سداد مدتها 12 شهراً شرط ألا تتجاوز 1 نوفمبر 2021.

كما تم تحديد معدل الفائدة على القروض ذات الفائدة الثابتة بحد أقصى يبلغ 14.5%.

كذلك تقرر الحد الأعلى للكفالة بـ 32 مليون ليرة تركية لكل مستلم والحد الأعلى للائتمان بـ40 مليون ليرة تركية.

ومن البنوك التي ستخصص قروض دعم السياحة "أق بنك" و"دينيز بنك" و"غارانتي بنك" و"خلق بنك" و"إش بنك" وغيرها.

يذكر أنه بالرغم من حقيقة تدفق آلاف السياح من روسيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وغيرها من البلدان، على سواحل البحر المتوسط وبحر إيجة في تركيا، إلا أن صناعة السياحة هي إحدى القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء في جميع أنحاء العالم.