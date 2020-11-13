مصرف "إكسيم بنك" التركي يحصل على قرض خارجي بقيمة 561 مليون دولار

أعلنت وزيرة التجارة التركية إن مصرف "إكسيم بنك" التركي حصل على "قرض تجمع بنكي" جديد بقيمة 561 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا التمويل الجديد "مؤشر على ثقة أسواق المال العالمية بالاقتصاد التركي".

وأفادت الوزيرة روهصار بكجان في بيان خطي، الجمعة، أن "إكسيم بنك" بإبرامه اتفاقا أمس الثلاثاء، وفر تمويلا جديدا لأجل مدته سنة، بقيمة 561 مليون دولار من كونسورسيوم بنكي (اتحاد) بتنسيق من بنك "ميزوهو" الياباني.

ولفتت إلى مشاركة 23 مصرفا من أوروبا والشرق الأقصى ومنطقة الخليج وتركيا، في القرض المذكور.

وأكدت بكجان على أهمية هذا القرض من حيث توفير التمويل للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز أعمالها على التصدير، في مرحلة وباء كورونا.

و"قرض التجمع البنكي" هو قرض تقدّمه مجموعة من المصارف ويتم تنظيمه وترتيبه وإدارته بواسطة مصرف أو عدة مصارف.

يشار إلى أن مصرف "إكسيم بنك" التركي (Türk Eximbank) متخصص في تأمين قروض للمصدرين.