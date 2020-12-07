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"فيتش": البنوك التركية قادرة على تلبية السيولة الأجنبية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.12.2020 17:09
آخر تحديث في 07.12.2020 17:12
فيتش: البنوك التركية قادرة على تلبية السيولة الأجنبية

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن سيولة النقد الأجنبي للقطاع المصرفي في تركيا كافية لتلبية متطلبات التمويل الخارجي، رغم تأثير تقلبات السوق وجائحة كورونا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن "فيتش" الاثنين، حول البيانات المالية وميزانيات 13 بنكاً تركيا خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأشارت إلى تراجع نسبة القروض المعدومة في البنوك التركية إلى 4.1 بالمئة نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكدت أن نسب رأس المال المدفوع لمعظم البنوك التركية كانت كافية، وأنه رغم ظروف السوق المتقلبة وتأثير جائحة كورونا فإن البنوك التركية حافظت على معدل مقبول من التمويل الخارجي.

وذكر التقرير، أن البنوك التركية أصبحت تعتمد بشكل كبير على البنك المركزي التركي في الوصول إلى سيولة العملات الأجنبية.

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