بِتكوين تخترق حاجز الـ 20 ألف دولار للمرة الأولى

اخترقت العملة الافتراضية الأشهر "بيتكوين" حاجز 20 ألف دولار خلال تعاملات الأربعاء، لأول مرة منذ تدشينها عام 2009 وتداولها على شاشات عرض التداول العالمية في 2010.

ويعزو مطلعون أسباب الارتفاع إلى رغبة المستثمرين حول العالم تنويع محافظ استثماراتهم، نحو صناديق أكثر مخاطرة، بعد تخارجهم من الصناديق المقومة بالدولار والذهب، عقب تراجعهما.

وبلغ سعر وحدة بيتكوين منتصف جلسة الأربعاء، 20.32 ألف دولار، صعودا من التعاملات المسائية الثلاثاء، البالغة 19.8 ألف دولار.

ويبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر، في السوق العالمية حتى منتصف جلسة الثلاثاء، 18.572 مليون وحدة، من أصل 21 مليونا، إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.

وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى اليوم 382 مليار دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

وكانت "بيتكوين" سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة سوقية 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية 2017، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دولار مطلع العام الماضي.

لكن منذ الأسبوع الماضي، كسرت العملة الافتراضية الأشهر، المستوى الأعلى السابق لسعر الوحدة.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.