1.3 مليار دولار تدفقات المحافظ في تركيا خلال نوفمبر

قال البنك المركزي التركي، إن البلاد سجلت تدفقا في صافي استثمارات المحافظ، بلغ 1.298 مليار دولار خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وجاء في بيانات صادرة عن المركزي التركي، الاثنين، أن صافي التدفقات الواردة من الاستثمارات المباشرة خلال نوفمبر الماضي، بلغ 299 مليون دولار.

وتأثرت التدفقات النقدية الصافية في تركيا وحول العالم، خلال 2020، بفعل التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وعمليات الغلق للمرافق الحيوية لدى غالبية اقتصادات العالم.

لكن مؤشرات التعافي في السوق المحلية، بدأت بالظهور منذ الربع الثالث 2020، عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتراجع مؤشرات في الاقتصاد الكلي أبرزها البطالة.

وبحسب بيانات المركزي التركي، بلغ عجز الحساب الجاري في نوفمبر الماضي، 4.063 مليارات دولار، في حين حقق الحساب الجاري باستثناء الذهب والطاقة، فائضا قدره 4.094 مليارات دولار، مقابل 632 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2019.

بينما سجل عجز ميزان المدفوعات في التجارة الخارجية ارتفاعا بمقدار 2.9 مليار دولار على أساس سنوي، إلى 3.844 مليارات دولار.