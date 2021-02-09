بيتكوين تصعد لمستويات غير مسبوقة مدفوعة باستثمارات "تسلا"

صعدت العملة الافتراضية "بيتكوين" الثلاثاء، لمستويات قياسية غير مسبوقة فوق 48 ألف دولار للوحدة، غداة عزم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية ضخ استثمارات في العملة الرقمية الأشهر.

وأمس الاثنين، أظهرت وثيقة صادرة عن "تسلا" اعتماد بيتكوين ضمن أدواتها الاستثمارية، بعد أيام من تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، بشأن العملة.

وقال ماسك: "أعتقد في هذه المرحلة أن بيتكوين شيء جيد، وهي على وشك الحصول على قبول واسع من رجال التمويل التقليديين".

وبلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات المبكرة الثلاثاء، 48.03 ألف دولار أمريكي صعودا من تعاملات أمس الإثنين البالغة 45 ألف دولار، وتتجه صوب حاجز 50 ألف دولار.

ووجد مستثمرون في العملات الافتراضية أداة استثمارات مجدية، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار التي شكلت على مدى الشهور التسعة الماضية، ملاذا آمنا للمتعاملين بفعل فيروس كورونا.

وصعد سعر بيتكوين بنسبة 66.7 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعا من 28.8 ألف دولار للوحدة الواحدة في ختام جلسات 2020.

وبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر، في السوق العالمية حتى صباح اليوم 18.623 مليون وحدة من أصل 21 مليونا، هو إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.

وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى تعاملات الثلاثاء الصباحية 891 مليار دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.