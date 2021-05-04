أوكرانيا تدعو المستثمرين الأتراك للمشاركة في عمليات الخصخصة في القطاعات الكبرى

يعتبر صندوق الثروة الحكومي الأوكراني المؤسسة التي تنظم أنشطة الخصخصة في البلاد. وقال رئيس الصندوق الأوكراني "دميترو سينيتشينكو" يوم الاثنين إن هناك 3600 مؤسسة حكومية في العديد من المجالات مثل العقارات والزراعة وإنتاج الآلات الصناعية، موروثة من الحقبة السوفيتية في أوكرانيا، ومعظمها مدرج في قائمة الخصخصة. ودعا المستثمرين الأتراك للمشاركة في مشاريع الخصخصة الكبرى في البلاد.

وفي معرض حديثه لوكالة أنباء الأناضول قال "سينيتشينكو": "ندعو المستثمرين الأتراك للمشاركة في مناقصات الخصخصة والفوز معاً".

وفي إشارة إلى أن الحكومة الأوكرانية تريد الحد من إدارة الدولة للاقتصاد وتسعى لجذب المستثمرين الأجانب، قال "سينيتشنكو" إن رواد الأعمال الأتراك ينشطون في أوكرانيا لا سيما في مجال البنية التحتية، وأنه يأمل أن يرى المستثمرين الأتراك في مشاريع الخصخصة التي تجريها الحكومة الأوكرانية في العديد من القطاعات.

وأكد على أن العملية برمتها شفافة للغاية حيث يمكن لرواد الأعمال الوصول إلى معلومات حول مبادرات الخصخصة على الموقع الإلكتروني ذي الصلة.

وتابع المسؤول الأوكراني أن "مشاريع الخصخصة الكبرى التي تم تعليقها أعيد فتحها الشهر الماضي"، مشيراً إلى أنه على الرغم من الوباء تم عقد 1900 مناقصة العام الماضي جلبت حوالي 108 ملايين دولار لخزينة الدولة، أي ما يعادل 4 أضعاف واردات العام السابق.

وذكر أن المشاريع التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار مدرجة الآن ضمن مشاريع "الخصخصة الكبرى".

وأضاف: "تم خلال فترة الوباء تعليق المشاريع لفترة قصيرة، لكن الفرصة جاءت لإعادة فتحها مع القرار الذي تم اتخاذه الشهر الماضي".

ولفت "سينيتشنكو" النظر إلى موقع هام قائلاً: "سيتم طرح مناقصة لمنشأة بناء الآلات التي تبلغ مساحتها 35 هكتاراً في وسط كييف نهاية الصيف. المرفق لا يعمل، لكنه يتمتع بموقع مركزي للغاية وهو ذو قيمة عظيمة من حيث النقل والجوانب الأخرى".

وقال مقدماً مثالاً على المشاريع المذكورة : "نتيجةً لمناقصةٍ شاركت فيها 21 جهةً، خصخصنا فندق دنيبرو في أحد أكثر شوارع كييف ازدحاماً مقابل 1.10 مليار هريفنا".

وفي إشارة إلى أن تركيا شهدت تقدماً في المناطق الصناعية وأنشطة المعالجة، قال "سينيتشنكو": "تقوم أوكرانيا أيضاً بإنتاج هام في قطاع الزراعة. ويمكن للمستثمرين شراء أو معالجة أو بيع أو تصدير المنتجات الزراعية إلى السوق المحلية".

مشيراً أن أوكرانيا ربما تكون الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تكمل الخصخصة المباشرة، ولهذا السبب "لديك الفرصة لتكون الأول".

وأوضح أنه "إلى جانب ذلك، هناك اتفاقية تجارة حرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن المنتجات المصنعة في أوكرانيا يمكن بيعها بسهولة داخل دول الاتحاد.

وأكد أن أوكرانيا وتركيا لديهما تاريخ طويل من العمل المشترك وأنهما ستقومان بالعديد من الأعمال المشتركة في المستقبل، وقال "سينيتشنكو" إن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ستتوج قريباً وستجلب زخماً كبيراً لاقتصاد البلدين.