أرباح فيسبوك تقفز الضعف في ربع 2021 الثاني

قفز صافي أرباح شركة فيسبوك بنسبة الضعف خلال ربع 2021 الثاني، وسط زيادة في إنفاق المستخدمين والتحول نحو رقمنة التجارة والعمل، لدى عديد القطاعات بفعل كورونا.

وقالت فيسبوك في بيان، الأربعاء، إن أرباحها الموحدة صعدت بنسبة 101 بالمئة على أساس سنوي، إلى 10.5 مليارات دولار، من 5.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة 2020.

في المقابل، صعد إجمالي إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 56 بالمئة إلى 29 مليار دولار، منها 28.6 مليار دولار من عائدات الإعلانات.

وحتى منتصف الشهر الجاري، بلغ عدد مستخدمي فيسبوك أو أحد تطبيقاته نحو 3.51 مليارات شخص، ويستخدمون أحدها مرة واحدة على الأقل بشكل شهري.

واستفادت مواقع التواصل الاجتماعي من جائحة كورونا، مع تحول عديد قطاعات التعليم والعمل والتجارة، لمنصات التواصل، قابله ارتفاع في وتيرة شراء الأجهزة الذكية.

وبحسب تقرير، الخميس، لصحيفة نيويورك تايمز، فإن عدد موظفي الشركة حاليا 63 ألف موظف بدوام كامل، بزيادة 21 بالمئة عن الربع الثاني.

ومنذ مطلع العام الجاري، صعد سهم فيسبوك 38 بالمئة إلى 358 دولارا، أكثر من ضعف متوسط الزيادة في مؤشر ناسداك المتخصصة في التكنولوجيا والتي سجلت زيادة بنسبة 16 بالمئة.