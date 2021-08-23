بيتكوين تتجاوز عتبة 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو

تخطت أشهر عملة افتراضية، البيتكوين، حاجز 50 ألف دولار للوحدة الواحدة في التعاملات الصباحية، الاثنين، للمرة الأولى منذ تعاملات منتصف مايو/أيار الماضي.

ويأتي ارتفاع العملة مع تزايد الطلب العالمي على سوق العملات الافتراضية، وارتفاع وتيرة تبني العملة من منصات ومؤسسات عالمية، كعملة دفع معترف بها.

وعند الساعة 06:29 ت.غ، صعد سعر وحدة بيتكوين بنسبة 2.1 بالمئة أو 1430 دولارا، إلى 50.12 ألف دولار، أعلى مستوى منذ 14 مايو 2021.

وبلغ القيمة السوقية للعملة 944 مليار دولار أمريكي، بإجمالي 18.79 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

لكن سعر وحدة بيتكوين المسجل اليوم ليس الأعلى على الإطلاق، إذ سجلت في منتصف تعاملات أبريل/نيسان الماضي 63 ألف دولار.

وفي التعاملات الصباحية اليوم، صعدت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 2.22 تريليون دولار من 2.11، موزعة على 9017 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 489 منصة.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وسجلت عملة إيثيريوم -الثانية عالميا من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين- زيادة بنسبة 2.10 بالمئة إلى 3323 دولار، بإجمالي قيمة سوقية 390 مليار دولار.

