صندوق النقد الدولي يناقش تهماً بالتلاعب بالبيانات لصالح الصين

اجتمع مجلس صندوق النقد الدولي التنفيذي لمناقشة ما ورد في تقرير من أن مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا ضغطت على موظفين لتغيير بيانات بما يخدم مصالح الصين.

وقال متحدث باسم صندوق النقد أمس الثلاثاء إن مجلس إدارة الصندوق اتفق على الاجتماع مجددا قريبا لمزيد من النقاش، لكنه لم يحدد موعدا.

وأضاف أن مجلس الإدارة شدد على "الأهمية التي يوليها لإجراء مراجعة شاملة وموضوعية وآنية واتفق على الاجتماع مجددا قريبا لمزيد من النقاش".

ونفت جورجيفا يوم الجمعة ما تردد عن أنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات أثناء إعداد تقرير (ممارسة الأعمال لعام 2018) عن مناخ قطاع الأعمال في البلاد.

وقالت أمام موظفي صندوق النقد الدولي: "أقولها ببساطة شديدة.. هذا غير صحيح. لا في هذه القضية ولا قبلها ولا بعدها حدث أني مارست ضغوطا على موظفين للتلاعب في البيانات"، وذلك وفقا لنص مكتوب لما ورد في الاجتماع.