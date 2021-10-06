لأول مرة منذ 25 عاماً.. ترامب خارج قائمة أثرياء الولايات المتحدة

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قائمة " فوربس400 " لأثرياء الولايات المتحدة لهذا العام، وذلك لأول مرة منذ 25 عاما.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مجلة فوربس أمس الثلاثاء، قالت فيه إن السبب وراء خروج ترامب من القائمة هو انخفاض ثروته بمقدار 600 مليون دولار منذ بداية أزمة كورونا نهاية عام 2019.

وبحسب فوربس فإن أسهم التكنولوجيا والعملات المشفرة وأصول أخرى مختلفة ازدهرت خلال فترة الجائحة، لكن قطاع العقارات الذي يشكل الجزء الأكبر من ثروة ترامب شهد انخفاضا مدويا، مما أدى إلى إخراجه من النادي الأشهر للأكثر ثراء في بلاده.

واحتفظ ترامب على مدار 19 عاما بمكانته في النصف الأول من القائمة، تحديدا منذ عام 1997 وحتى عام 2016، لكن أوضاعه الاقتصادية اتخذت منعطف آخر بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وتقدر ثروة ترامب بـ2,5 مليار دولار، وكان قد احتل المرتبة 339 في قائمة فوربس 400 العام الماضي.

ونشرت قائمة "فوربس" لأغنى 400 أمريكي لأول مرة عام 1982، وفيها ترتيب الأغنياء حسب صافي ثروتهم، ورغم تداعيات جائحة كورونا إلا أن أغنى 400 أمريكي قد شهدوا زيادة في ثروتهم الجماعية بنسبة 40 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 4,5 تريليونات دولار.