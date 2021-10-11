ارتفاع احتياطي البنك المركزي التركي إلى 123.5 مليار دولار

كشف محافظ البنك المركزي التركي عن أن احتياطي البنك وصل 123.5 مليار دولار، مؤكدا مواصلة تراكم الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها شهاب قاوجي أوغلو، الاثنين، أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي، في العاصمة أنقرة.

وأعرب قاوجي أوغلو عن توقعاته بأن الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والانتعاش في قطاع السياحة نتيجة التسارع في عمليات التطعيم ضد كورونا سيزيدان من الفائض في الحساب الجاري في بقية العام الحالي.

وأشار إلى أن الموقف الصارم في السياسة النقدية بدأ يؤثر في انكماش القروض التجارية، وأنه تم تعزيز السياسة الاحترازية الكلية من أجل عودة القروض الفردية إلى مسارها المعتدل.

يشار أن احتياطات البنك المركزي التركي وصلت إلى 122 مليار دولار الخميس الماضي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب إعلان محافظ البنك المركزي التركي.