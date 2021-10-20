"فورد أوتوسان" تستثمر 68 مليون دولار لصنع أول صندوق تبديل سرعة محلي في تركيا

ذكر تقرير نشرته إحدى الصحف المحلية التركية يوم الثلاثاء أن شركة "فورد أوتوسان"، وهي مشروع مشترك بين مجموعة "كوتش" القابضة التركية و"فورد" الأمريكية، استثمرت ما يقرب من 67.5 مليون دولار لإنتاج أول علبة تبديل سرعة مطورة محلياً في تركيا.

ووفقاً للمقال في صحيفة دنيا Dünya، فإن علبة مسننات تبديل السرعة "Ecotorq" سترفع نسبة الأجزاء المطورة محلياً والمستخدمة في المركبات التجارية الثقيلة التي تنتجها شركة "فورد أوتوسان" إلى 90%.

كما نوّه التقرير إلى أن مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي "توبيتاك"، قدم دعماً للمشروع بمبلغ 1.45 مليون دولار من صندوق البحث والتطوير التابع له.

وقد اختُبرت علبة تبديل السرعة المطورة محلياً لأكثر من 1000.000 كيلومتر على مدار 5 سنوات من عمليات التصميم والتجارب التي تضمنت ظروفاً مختلفة ومحاولات عديدة أيضاً.

وصرح "حيدر ينيغون" رئيس شركة "فورد أوتوسان" للصحيفة المحلية، أن علبة تبديل السرعة "Ecotorq" ستُستخدم أولاً في خط سيارات "فورد تركس" ثم ستكون متاحة للبيع لماركات سيارات أخرى، فيما تخطط الشركة للتوسع في 55 دولة.

يذكر أن شركة "فورد أوتوسان" أعلنت في وقت سابق من هذا العام، أنها تنوي استثمار 2 مليار يورو لتصنيع الجيل الجديد من المركبات والبطاريات التجارية في مصنعها في تركيا.