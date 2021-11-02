بيل غيتس يتطلع إلى الاستثمار في تركيا

من المرجح أن بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت وأحد أغنى الأشخاص في العالم، يحاول المزج بين العمل والمتعة أثناء إجازته في تركيا، وفقاً لإحدى الصحف التركية التي ذكرت أن غيتس تناول الإفطار في فيلا أحد رجال الأعمال البارزين في البلاد.

وقالت الصحيفة إن مؤسس مايكروسوفت يبحث عن أرض جديدة للاستثمار بمساحة حوالي 741 فداناً داخل حدود موغلا وآيدين، وأنه على اتصال برجال أعمال وشركات في تركيا بشأن شرائها.

ووفقاً للصحيفة من الممكن أن يمدد الثري الأمريكي إجازته في بودروم لمدة أسبوع آخر لهذا الغرض.

وكان غيتس وصل تركيا منذ حوالي أسبوع على متن يخت فاخر بطول 107 متر اسمه "لانا" و"واي فايندر" يحرسه 30 رجلاً، وبدأ جولته البحرية في بودروم قبل أن ينتقل إلى خليج في "كوش أداسي" ومنها إلى "ديديم" ثم "غوك أوفا" ثم "داتشا" و"فتحية" و"مرمريس"، قبل العودة إلى بودروم بالأمس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشاع فيها عن استثمار غيتس في تركيا. فقد ظهرت مثل هذه التكهنات في أبريل/نيسان الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد قليل من المواقع الإخبارية المحلية، بأن غيتس اشترى 22.000 فدان من الأراضي الزراعية في "تراقيا"، ما تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي في المنطقة بسرعة كبيرة.

يذكر أن زيارة غيتس الحالية لتركيا التي بدأت يوم الأحد في بودروم، هي الثانية له إلى البلاد خلال 4 أشهر.