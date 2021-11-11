تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا تقترب من مستويات ما قبل الجائحة

صرح رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية أحمد بوراك داغلي أوغلو، بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا اقتربت من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأوضح داغلي أوغلو في تصريح للأناضول الخميس، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في الأشهر الـ12 الماضية بلغت 12.1 مليار دولار.

وأضاف قائلًا: "يمكننا القول إن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى بلدنا زادت بسرعة بعد الوباء واقتربت إلى مستويات ما قبل كورونا".

وذكر أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا خلال 9 أشهر ماضية بلغ 9 مليارات و828 مليون دولار، مؤكدا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر زاد 89 بالمئة على أساس سنوي.

ولفت إلى أن أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا كان من بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا والإمارات وسويسرا ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان وقطر.

وأشار أن تركيا هي محور اهتمام الشركات العالمية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة مثل تقنية المعلومات والسيارات والطاقة والكيمياء والميكانيك والآلات والخدمات المالية.