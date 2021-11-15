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هواوي تستثمر 184 مليون دولار في تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.11.2021 13:59
استقبال وزير الصناعة التركي في مصنع هواوي تركيا الأناضول استقبال وزير الصناعة التركي في مصنع هواوي تركيا (الأناضول)

بلغت استثمارات شركة "هواوي" في تركيا 184 مليون دولار، وفق ما أعلن مدير العام الإقليمي، جينغ لي.

وأضاف في بيان أن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، أجرى برفقة مسؤولين آخرين، زيارة إلى مركز البحث والتطوير التابع لـ "هواوي" في إسطنبول.

وأضاف "لي" أنهم يواصلون الاستثمار في تركيا منذ أكثر من 11 عاماً.

وأن تركيا باتت ثاني أكبر مركز للأبحاث والتطوير لشركة "هواوي" خارج الصين، مبيناً أن استثماراتهم فيها بلغت 184 مليون دولار.

وأشار إلى أن استثمارات "هواوي" في تركيا وفرت فرص عمل لـ 900 مهندس تركي، لافتاً إلى أن هؤلاء المهندس يقدمون حلولاً تكنولوجية للأسواق داخل وخارج تركيا.

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