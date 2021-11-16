تركيا.. صادرات السيارات تحقق نمواً بقيمة 19 بالمئة خلال العام الحالي

أعلن اتحاد "أولوداغ" لمصدري السيارات ببورصة، أن صادرات تركيا من السيارات حققت نمواً 19 بالمئة، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العالم الحالي، مقارنة من نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب البيانات الصادرة الاتحاد، فإن الفترة بين يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي، وذلك بقيمة 23 مليار و852 مليونا و903 ألف دولار.

وأشار رئيس المجلس الإداري لاتحاد "أولوداغ" باران جليك، إلى نمو صادرات القطاع بالرغم من قيود وباء كورنا، وأزمة الشرائح الإلكترونية التي تواجه منتجي المركبات، كما أنهم يهدفون إلى رفع صادرات القطاع إلى ٣٠ مليار دولار، بحلول نهاية العام الحالي.