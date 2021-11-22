والي شرناق: الصادرات التركية عبر معبر الخابور بلغت 6.7 مليار دولار

أعلن والي شرناق (جنوب شرق تركيا) "علي حمزة بهليوان"، أن الصادرات التركية عبر معبر الخابور الحدودي مع إقليم شمال العراق، بلغت 6.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وأضاف أن الهدف خلال 2021 هو وصول الصادرات عبر المعبر إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن معبر الخابور يعد أهم البوابات التركية إلى الشرق الأوسط.

ولفت الوالي إلى أن منتجات مواد البناء والمواد الغذائية تشكل 70 بالمئة من إجمالي صادرات المعبر، وأن متوسط عدد المركبات العابرة للبوابة ارتفع من 1300 إلى 1900 خلال عام 2021.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة اتحاد مصدري شرق الأناضول "حسين طاشقين"، إن الصادرات التركية عبر معبر الخابور استمرت بلا توقف حتى أثناء جائحة كورونا، مؤكداً على ضرورة زيادة المناطق الصناعية في شرقي الأناضول لرفع نسبة الصادرات إلى 50 بالمئة، وتخفيض التكلفة للتجار والمستثمرين.