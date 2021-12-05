ولاية أنطاليا التركية تصدر أكاليل الميلاد إلى العالم

مع اقتراب عيد الميلاد الذي يحتفل به المسيحيون، ورأس السنة الميلادية الجديدة، يزداد الإقبال على استيراد أكاليل الاحتفالات.

وكان لولاية أنطاليا التركية التي تقع جنوب البلاد نصيب من صناعة وتصدير تلك الأكاليل إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوربية، حيث تتم صناعتها من مخلفات الغابات مثل أغصان أشجار السرو، وأكواز الصنوبر وغيرها.

من جانبه قال رئيس اتحاد مصدري نباتات الزينة ومنتجاتها "إسماعيل يلماز"، إنهم صدروا هذا العام نحو 500 ألف إكليل، مضيفاً أن سعر الإكليل يتراوح بين 1 و3 دولارات بحسب المواد المستخدمة.

وتوقع أن تصل عائدات صادرات الأكاليل هذا العام إلى نحو مليوني دولار.