البنك الكويتي التركي يحصل على جائزة الخدمات المصرفية الإسلامية

حصل بنك "الكويت تورك" الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له، وهو مؤسسة التمويل الإسلامي التركية الرائدة في البلاد، على جائزة "أقوى بنك إسلامي للأفراد في تركيا" في حفل توزيع جوائز برنامج الخدمات المصرفية للأفراد التي يرمز له بالأحرف الأولى "إربا" IRBA.

وبرنامج "إربا" الذي تنظمه مؤسسة "كامبريدج" المالية المتخصصة في تطوير واستخدام أدوات تحليلية لتقييم بيانات الأعمال، أول برنامج من نوعه يقدّر الإنجازات القائمة على "التحليل الأكاديمي الموثوق لأداء كفاءة الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية".

وتم تسليم الجائزة خلال حفل توزيع جوائز "إربا" لهذا العام في دبي، والذي أقيم للمرة السابعة.

وقال "مرسل توبوز" مدير مجموعة تسويق الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في البنك الكويتي التركي، في بيان نشره البنك يوم الثلاثاء، إنهم يواصلون دعم الاقتصاد الحقيقي والمساهمة في تمويل النمو، من خلال هيكل رأس المال القوي ونهج الإدارة الديناميكي.

وأضاف: "من خلال التكنولوجيا والمشاريع الموجهة نحو الابتكار، قمنا بفتح آفاق جديدة ليس فقط في مجال تمويل المشاركة ولكن في القطاع المالي بأكمله، وقمنا بدعم عملائنا في تلبية احتياجاتهم المالية بطريقة سهلة وسريعة وآمنة".

وشدد على أن بنك "الكويت تورك" حاول أيضاً تزويد العملاء بأفضل تجربة خلال فترة الوباء الصعبة، حيث قدم خيارات مرئية مثل مكالمات الفيديو للعملاء.

وقال: "لقد قمنا بتنفيذ العديد من الابتكارات، لا سيما حساب السلة الذي يقيّم المدخرات في أدوات الاستثمار المختلفة، وخدمات التمويل في الموقع".

وأوضح مسؤول البنك قائلاً:"إن الاعتراف الدولي بنجاحاتنا أمر مهم، كما أن حصولنا على واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في قطاعنا أمر يعني لنا الكثير" مشيراً إلى أن البنك سيواصل تقديم أفضل المنتجات والخدمات للعملاء، في إطار مبادئ تمويل المشاركة أو المرابحة.

وتستند أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا إلى عدة مبادئ تدور بشكل رئيسي حول نظام بدون فوائد، ويعتقد أنها تزداد بوتيرة أسرع من الأصول المصرفية التقليدية.

وفي تقرير صدر في سبتمبر/أيلول، قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" أنه من المتوقع أن تتضاعف أصول الصيرفة الإسلامية في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومما جاء في تقرير "موديز" إن النمو السريع مدفوع بسياسات ولوائح الحكومة التركية، وتوسيع شبكات البنوك الإسلامية. وأن تمويل ودائع بنوك المرابحة، نما بوتيرة أسرع من تلك الخاصة بالبنوك التقليدية العام الماضي، وهو ما يعكس جزئياً قرار الحكومة بدفع بعض رواتب الدولة في حسابات مصرفية مشاركة.

وقد ساعد ذلك في زيادة معدل انتشار الخدمات المصرفية المشاركة من 5.8% في العام السابق إلى 7.1% في نهاية عام 2020.

وفي تقرير آخر، قالت وكالة "إس أند بي غلوبال ريتينغز" في مايو/أيار، إنه من المتوقع أن تتضاعف حصة بنوك المرابحة أو المشاركة في القطاع إلى 15% بحلول عام 2025.