وزير الصناعة التركي يَعِدُ رواد الأعمال والمستثمرين بالحصول على تمويل بتكلفة منخفضة

في تعليقه على حزمة حوافز الليرة التركية التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، قال وزير التكنولوجيا والبنية التحتية التركي مصطفى ورانك الثلاثاء، إن رواد الأعمال الذين يرغبون في الاستثمار في تركيا، سيحصلون على تمويل بتكلفة منخفضة.

وخلال كلمته في ورشة عمل تقييم دراسات تحليل الأثر، التي عقدت في المكتبة الرئاسية بالعاصمة أنقرة، قال الوزير: "أعتقد أن المتعجرفين الذين ينظرون باحتقار إلى الجميع، ويسمون أنفسهم اقتصاديين، صار بمقدورهم الآن فهم أننا نملك مجموعة متنوعة من الخيارات التي تواكب السوق الحرة. يجب على الجميع معرفة ذلك جيداً، إذ سيكون رواد الأعمال في بلادنا قادرين على الوصول إلى التمويل بتكلفة منخفضة".

وأوضح ورانك أنه من المهم أن يعرف الجمهور أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، ستنعكس في جميع القطاعات باستثناء ضريبة الدخل، وقال: "سننمو بمزيد من الصادرات".

وأضاف: "لقد حاولت الأسواق التي لم تتمكن من الوصول إلى مورديها في الشرق الأقصى، التغلب على مشاكل التوريد، بفضل الوفاء بالتزامات الشركات المصنعة في تركيا" موضحاً أن اقتصاد تركيا وإنتاجها أثبتا قدرتهما في العالم بأسره خلال جائحة كوفيد -19.

وقال: "نمر في الوقت الراهن في فترة تدهور سلاسل التوريد. وقد تغير بالطبع مركز ثقل الاقتصاد العالمي أيضاً. نحن الآن نتحرك بسرعة نحو اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب بدل الاقتصاد أحادي القطب. لهذا السبب نحن نُعِدُّ تركيا بأقوى طريقة لعالم ما بعد الوباء".

"لقد أعربت بالفعل عن مدى عجز عدالة قياس الاقتصاد التركي وفقاً لأسعار الصرف فقط" مشدداً على أن الاقتصاد التركي يتصاعد بشكل إيجابي في النمو وقد شهد مكاسب كبيرة في التوظيف والإنتاج.

وأكد ورانك بالقول: "نحن الآن نترك وراءنا الغيوم المظلمة التي خلقها أولئك الذين يتجاهلون قوة الاقتصاد التركي بتعليقاتهم على أسعار الصرف، وأولئك الذين يعكسون مشكلة التضخم التي شهدتها جميع بلدان العالم، وكأنها مشكلة فريدة لبلدنا".

وفي خطابه الذي ألقاه مساء الإثنين قال الرئيس أردوغان: "لن تكون تركيا دولة معتمدة على الواردات" مشدداً على أن تركيا مصرة على نموذجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة وأعداد العمالة المرتفعة والمزيد من الاستثمارات.

وشهدت الليرة التركية انتعاشاً كبيراً ليلة أمس الاثنين، حين كشف أردوغان عن الآلية المالية الجديدة لدعم العملة المحلية، كما وقف ممثلو الأعمال التركية مع الآلية المالية الجديدة، وأطلقوا رسائل ثقة قوية في النموذج الاقتصادي التركي.