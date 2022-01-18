"كوليندي" التركية تنال عضوية الجمعية الأوروبية لمعلومات الائتمان

قبلت جمعية موردي معلومات الائتمان الاستهلاكية التي تمثل أكبر مجموعة من الوكالات المرجعية للائتمان في العالم، عضوية شركة "كوليندي" Colendi التركية بصفتها شركة للإقراض المحدود وتسجيل الائتمان.

وتضم جمعية موردي معلومات الائتمان الاستهلاكية التي يُرمز لها بالحروف الأولى ACCIS، الشركات الرائدة التي تقدم خدمات في جمع ومعالجة وتحليل البيانات المتعلقة بتقييم الموثوقية المالية.

وتعتبر جمعية موردي معلومات الائتمان الاستهلاكية، وهي جمعية تجارية مقرها بلجيكا تمكن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وإجراء عمليات مالية موثوقة وفعالة، المجموعة الأكثر أهمية في صناعة إدارة البيانات، من خلال الجمع بين أكثر من 40 عضواً من جميع الدول الأوروبية بالإضافة إلى الشركاء التجاريين والشركات التابعة من جميع أنحاء العالم.

وفي بيان له أصدره يوم الإثنين قال "بولنت تكمان" الرئيس التنفيذي لشركة "كوليندي": "نحن فخورون بأن نكون بين أعضاء ACCIS، التي نتشارك معها قيمنا ورؤيتنا المشتركة". مشيراً أن الشركة تهدف إلى الوصول إلى مليار مستخدم.

وأضاف: "نحن نركز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي لا تتعامل مع البنوك والتي تفتقر إلى الوصول إلى جميع أنواع التمويل. وبالإضافة إلى هذه المهمة، نتحمل أيضاً مسؤولية الاندماج بسلاسة في نماذج الأعمال الحالية وصناعة الائتمان".

مختتماً بيانه بأن "كوليندي" تعمل حالياً على تسريع توسعها في الخارج، خاصة في المملكة المتحدة وأوكرانيا.