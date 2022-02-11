تركيا تصدر 65 مليون وردة بمناسبة عيد الحب

صدّرت تركيا 65 مليون وردة إلى 24 بلدا مع اقتراب عيد الحب الموافق لـ 14 فبراير/ شباط من كل عام.

وقال إسماعيل يلماز، رئيس رابطة مصدري نباتات ومنتجات الزينة في تركيا، إن بلاده صدرت خلال الفترة القريبة 65 مليون وردة وزهرة إلى مختلف البلدان بمناسبة عيد الحب.

وأوضح أن القيمة التجارية للصادرات بلغت 9 ملايين دولار، مشيرا أن 24 بلدا في مقدمتها هولندا وبريطانيا وألمانيا استوردت الورود من تركيا بمناسبة عيد الحب.

وأشار إلى أن القرنفل الأحمر جاء في مقدمة أنواع الزهور المصدرة، مضيفا أن إجمالي صادرات الزهور العام الماضي سجل 148 مليون دولار، مبينا أن الهدف للعام الحالي الوصول إلى 180 مليون دولار.