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صادرات الأحذية التركية تحقق 80.9 مليون دولار في شهر يناير الماضي

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 16.02.2022 14:04
آخر تحديث في 16.02.2022 14:39
وكالة الإخلاص للأنباء وكالة الإخلاص للأنباء

سجلت صادرات الأحذية التركية رقما قياسيا في يناير/ كانون الثاني الماضي، محققة زيادة بنسبة 16.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، حيث بلغت 80.9 مليون دولار.

وقال الاتحاد التركي لمصنعي الأحذية، في بيان اليوم الأربعاء، إن صادرات الأحذية تشكل 60.7 بالمئة من إجمالي صادرات الجلود ومنتجاتها.

وجاءت روسيا في صدارة قائمة الدول المستوردة بـ 7.1 ملايين دولار، تليها ألمانيا وإسبانيا.

وبحسب البيان، أفاد رئيس الاتحاد بركة إيتشن، أن صادرات الأحذية سجلت في يناير الماضي 80.9 مليون دولار، بزيادة 16.7 بالمئة قياسا على الشهر نفسه من 2021، حيث بلغت حينها 69.4 مليون دولار.

وأضاف أن الاتحاد يهدف بنهاية العام إلى تحقيق صادرات بقيمة 1.3 مليار دولار.

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