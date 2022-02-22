صادرات الشاي التركي تحقق 1.4 مليون دولار في يناير

بلغت عائدات تركيا من صادرات الشاي، مليونا و451 ألفا و816 دولارا خلال الشهر الأول من عام 2022.

وبحسب بيانات من اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود، وصل الشاي التركي إلى أسواق 53 دولة، خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

وعلى صعيد البلدان الأكثر استيرادا للشاي التركي الفترة المذكورة، تصدرت ألمانيا القائمة تلتها بريطانيا ثم هولندا.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود أحمد حمدي غوردوغان، إن تركيا تحتل المرتبة العاشرة عالميا في إنتاج الشاي.

وأوضح، أنهم يستهدفون أسواقا منها الولايات المتحدة وروسيا والإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الزيادة في صادرات الشاي ستسهم في التوظيف والإنتاج، وأن اتحادهم يقف دائما إلى جانب المصدرين لزيادة إمكاناتهم.