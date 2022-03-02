صادرات تركيا تحقق زيادة بنسبة 25.4 بالمئة في فبراير

قال وزير التجارة التركي محمد موش، الأربعاء، إن صادرات البلاد ارتفعت خلال فبراير/ شباط الفائت، بنسبة 25.4 بالمئة، ليبلغ حجمها 20 مليار دولار.

وأفاد موش في مؤتمر صحفي، أن عدد الشركات المصدرة زادت بأكثر من 5 آلاف شركة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا أن تركيا أظهرت أداء قويا بمجال التصدير.

وأكد أن الأداء الفعال سيستمر خلال العام الجاري بهدف الوصول إلى الأرقام المستهدفة للعام الجاري المقدرة بـ250 مليار دولار.

ولفت الوزير إلى أن حجم التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 36.4 بالمئة مقارنة مع فبراير العام الماضي، وبلغت قيمتها 48.1 مليار دولار.

وأشار إلى بلوغ قيمة الواردات التركية 28.1 مليار دولار نتيجة ظروف الشتاء وزيادة أسعار الطاقة.