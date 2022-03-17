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عائدات تركيا من صادرات الشاي تجاوزت 203 ملايين دولار خلال 10 أعوام

وكالة الأناضول للأنباء
طرابزون
نشر في 17.03.2022 15:09
آخر تحديث في 17.03.2022 15:13
وكالة الأناضول للأنباء وكالة الأناضول للأنباء

بلغت عائدات تركيا من صادرات الشاي، 203 ملايين و872 ألف دولار، خلال الفترة بين عامي 2011 و2021.

وبحسب بيانات أصدرها اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود في تركيا، صدّرت تركيا ألفين و191 طنا من الشاي لـ 68 دولة، خلال 2011.

وبحلول عام 2021، ارتفع هذا الرقم إلى 5 آلاف و500 طن، فيما بلغ عدد الأسواق التي وصلها الشاي التركي، 120 دولة.

وحققت تركيا عائدات بقيمة 19 مليونا و575 ألف دولار، من صادرات الشاي، خلال العام الفائت 2021.

وبهذا تكون صادرات الشاي التركية قد حققت نمواً بنسبة 151 بالمئة في الكمية، و91 بالمئة في العائدات.

من جانبه قال أحمد حمدي غوردوغان، نائب رئيس اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود، إنهم يهدفون لزيادة كمية وعائدات صادرات الشاي مستقبلا

وأضاف أنهم يهدفون لجعل صادرات الشاي التركية، تغطي 10 بالمئة من تجارة الشاي حول العالم.

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