تركيا تتلقى الحصة الأكبر من صندوق الدعم الزراعي التابع للاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء، أن تركيا ستكون صاحبة أكبر حصة من صندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 927 مليون يورو المخصص "للبلدان المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي" في مجال التنمية الزراعية والريفية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي إنها اعتمدت برامج مساعدة لدعم البلدان المرشحة في مجال الزراعة في الفترة من 2021 إلى 2027.

ومن المقرر أن تتلقى تركيا 430 مليون يورو من الصندوق، وهي بذلك ستكون البلد الأعلى استفادة من منحة الاتحاد الأوروبي.

وستحصل ألبانيا على 112 مليون يورو، فيما ستحصل شمال مقدونيا على 97 مليون يورو وصربيا على 288 مليون يورو.

ووفقاً لتقديرات المفوضية فإن دعم الاتحاد الأوروبي إلى جانب المساهمات الوطنية العامة والخاصة، سيولد ما يزيد عن 2 مليار يورو من الاستثمارات في المناطق الريفية من غرب البلقان وتركيا.

وتدعم برامج المساعدة السابقة التنمية الريفية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والعمل المناخي والجهود المبذولة لتحسين الظروف المعيشية من خلال تحسين البنية التحتية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز العمالة، لا سيما بين النساء والشباب.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ 14.2 مليار يورو لدعم البلدان المرشحة والمرشحة المحتملة، لتنفيذ الإصلاحات نحو عضوية الاتحاد الأوروبي لفترة الميزانية 2021-2027.