قطر ومصر تتفقان على استثمارات وشراكات بـ 5 مليارات دولار



أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، عن اتفاق مع مصر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات، بإجمالي 5 مليارات دولار سيتم ضخها في السوق المصرية الفترة القادمة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية القطرية، أن لقاء بالقاهرة جمع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وأضاف: "ينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة".

وتابع: "وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، يشير الجانبان الى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر، بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة القادمة".

وأمس الإثنين، أعلنت الدوحة والقاهرة في بيان مشترك، عن قرارهما بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وفي لقاء منفصل، اجتمع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خلال زيارته الحالية لمصر.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.