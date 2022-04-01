معرض التجارة الإلكترونية في أنطاليا فرصة هامة للعاملين في القطاع داخل تركيا وخارجها

شاركت أهم الشركات من تركيا وخارجها في المنتدى العالمي للتجارة الإلكترونية في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط الذي انطلق يوم الثلاثاء.

واجتمع المتخصصون في القطاع بالحدث الذي استمر 3 أيام لمناقشة العديد من الموضوعات، ومنها النظام البيئي لريادة الأعمال والأسواق العالمية والاتجاهات الجديدة في تجارة التجزئة والتسويق الرقمي.

وألقى أكثر من 50 من المتخصصين في القطاعين التركي والأجنبي كلمات في الجلسات خلال الفعالية التي استضافت أكثر من 1200 مشارك من 35 دولة.

وفي كلمة له في حفل الافتتاح، قال "عمر نارت" رئيس المنتدى العالمي للتجارة الإلكترونية، إن الأسواق التي يستضيفها الحدث تمثل 150 مليار دولار من السوق العالمية.

وأضاف: "مع تفشي الوباء ظهرت فرص جديدة لقطاع التجارة الإلكترونية وتم تنظيم هذا الحدث للاستفادة من هذه الفرص".

موضحاً أن اجتماع المنتدى العالمي للتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة يومي 25 و 26 أكتوبر/تشرين الأول سيكون المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى في الخارج.

وأضاف:"ستجتمع منظومة التجارة الإلكترونية الأوروبية بأكملها في هذا الحدث".

من جانبه قال "دانييل فاينز" نائب رئيس المنتدى العالمي للتجارة الإلكترونية في أوروبا، إن التجارة الإلكترونية تنمو بوتيرة هائلة وتخلق فرصاً رائعة للجميع.

وأكد أنه "للمنافسة في هذا السوق سريع التطور، يسعى صانعو القرار جاهدين لتقديم تجربة سلسة للعملاء".

وفي بيان صحفي عقب حفل الافتتاح، قال "نارت" إن رجال الأعمال الأتراك سيكونون قادرين على مقابلة نظرائهم في اجتماع لندن، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تمتلك سوق تجارة إلكترونية بقيمة 916.8 مليار دولار.

وأضاف أن الاجتماع سيستقطب حوالي 300 شركة تركية من عدة قطاعات للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك تجار التجزئة ومقدمي الخدمات والشركات اللوجستية وشركات التكنولوجيا والأسواق.

وحول الاجتماع في أنطاليا قال إنه استضاف حوالي 1500 مشارك هذا العام، لكن الرقم سيصل إلى 100.000 مشارك في غضون 5 سنوات. متوقعاً أن يرتفع حجم الصادرات الإلكترونية التركية خلال السنوات القليلة القادمة والذي يبلغ حالياً 2 مليار دولار سنوياً إلى 4 مليارات دولار بفضل العلاقات مع المملكة المتحدة.

وبدوره قال "أوركسان إيسايف" الرئيس التنفيذي لمتجر "شوب فيرسا" الذي يزود شركات التجارة الإلكترونية، إن المملكة المتحدة سوق جذابة للغاية لقطاع التجارة الإلكترونية التركي.

مؤكداً على أن المصنعين الأتراك قادرون على صنع منتجات منخفضة التكلفة بجودة عالية، وأن الشركات التركية قادرة على إيجاد فرص للاندماج مع الشركات البريطانية والأوروبية خلال الحدث في لندن.