تراجع سعر بيتكوين 4 بالمئة بعد صدور محضر البنك الفيدرالي

انخفض سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، اليوم الخميس، بأكثر من 4 بالمئة لتتداول عند أدنى مستوى قرب 44 ألف دولار، بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي الذي يوصي برفع الفائدة بوتيرة أسرع.

وأظهر محضر الفيدرالي، الأربعاء، أن صناع السياسة النقدية أكدوا ضرورة رفع معدل الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع أو عدة اجتماعات مقبلة، لكبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاما.

وعند الساعة (09:02 ت.غ)، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على انخفاض بنسبة 4.12 بالمئة على أساس يومي إلى 43 ألفا و512 دولارا.

وبلغت القيمة السوقية لبيتكوين 826.08 مليار دولار، بإجمالي 19.005 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وانخفض سعر إيثيريوم ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنسبة 3.94 بالمئة إلى 3223 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 387.37 مليار دولار.

كما هبطت عملة بي إن بي بنسبة 2.72 بالمئة إلى 429.89 دولارا، لتصل قيمتها السوقية إلى 70.91 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 2.005 تريليون دولار، موزعة على 18 ألفا و749 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 500 منصة، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.