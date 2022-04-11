مراد أولكر يتصدر قائمة أغنى رجال الأعمال في تركيا

تصدر رجل الأعمال التركي مراد أولكر قائمة أغنى 10 أشخاص في تركيا ضمن قائمة أغنى أثرياء العالم التي نشرتها مجلة فوربس الأمريكية.

وتصدر أولكر رئيس مجلس إدارة مجموعة "يلديز هولدينغ" قائمة الأغنى في تركيا بثروة بلغت 4,7 مليار دولار وفي المرتبة 601 عالمياً.

وفي المرتبة الثانية جاء رجل الأعمال فريد شاهنك رئيس مجلس إدارة مجموعة "دوغوش هولدينغ" بثروة 2,4 مليار دولار وفي المرتبة 1292 عالميا. وكانت ثروة شاهنك قد بلغت 3 مليار دولار عام 2021.

وفي المرتبة الثالثة جاء رجل الأعمال حمدي أولوكايا بثروة بلغت 2,4 مليار دولار.

وجاء ترتيب أغنى 10 أشخاص في تركيا على النحو التالي:

1 – مراد أولكر 4,7 مليار دولار

2 – فريد شاهنك 2,4 مليار دولار

3 – حمدي أولوكايا 2,4 مليار دولار

4 – أرمان إليجاك 2,3 مليار دولار

5 – فيليز شاهنك 2,2 مليار دولار

6 – سزائي باجاقسز 1,9 مليار دولار

7 – نهاد أوزدمير 1,9 مليار دولار

8 – إبراهيم آدم أوغلو 1,8 مليار دولار

9 – سماحات سفيم أرسل 1,6 مليار دولار

10 – حمدي أقين 1,5 مليار دولار

على الصعيد العالمي جاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صاحب شركتي تسلا وسبيس إكس في المركز الأول بثروة بلغت 219 مليار دولار متجاوزاً الملياردير جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون الذي حل في المركز الثاني بثروة بلغت 171 مليار دولار.

وبلغ عدد الأشخاص الذين ضمتهم قائمة الأكثر ثراء في الكوكب ألفين و668 شخصاً وبلغ إجمالي ثرواتهم 12,7 تريليون دولار.