إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41.39 مليار دولار

عرض الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، شراء شركة تويتر، بعد أيام فقط من إعلانه رفضه الاستمرار في عضوية مجلس إدارة تويتر.

وذكرت شركة تويتر يوم الخميس أن ماسك، الذي يمتلك حاليا نحو 9 بالمائة من أسهمها ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، قدم خطابا إلى الشركة أمس الأربعاء يتضمن اقتراحا بشراء الأسهم المتبقية في تويتر، التي لا يملكها. وعرض ماسك 54.20 دولارا للسهم.

وقال " لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن تكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فعالة ومع ذلك أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم تلك الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي، إذ تحتاج للتحول إلى شركة خاصة ".

وقفز سعر سهم تويتر 11 بالمائة قبل بدء تداولات البورصة.