"تويتر" تعتمد إستراتيجية دفاعية للتصدي لمحاولة ماسك للاستحواذ على كل الأسهم

أعلنت شركة "تويتر" في بيان الجمعة أن مجلس إدارتها تبنى بالإجماع إستراتيجية "حبة السم" الدفاعية، ردا على اقتراح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك لشراء الشركة.

قالت "تويتر" إن الخطوة التي أطلقت عليها رسميا اسم "خطة حقوق المساهمين المحدودة المدة"، تهدف إلى تمكين المستثمرين فيها من "إدراك القيمة الكاملة لاستثماراتهم" في الشركة بتقليل احتمالية أن أي شخص يمكنه الاستحواذ عليها دون أن يدفع علاوة لحاملي الأسهم أو أن يمنح مجلس الإدارة مزيدا من الوقت.

وغالبا ما يستخدم مجلس إدارة شركة ما أسلوب "حبة السم" للتصدي لمحاولة الاستحواذ العدائي الذي تتعرض له شركتهم.

كانت "تويتر" أعلنت الخميس أن ماسك، الذي يمتلك حاليا نحو 9 بالمائة من أسهمها ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، قدم خطابا إلى الشركة الأربعاء يتضمن اقتراحا بشراء الأسهم المتبقية فيها، التي لا يملكها. وعرض ماسك 54.20 دولارا للسهم، في عرض تبلغ قيمته أكثر من 43 مليار دولار.

ووصف ماسك هذا السعر بأنه عرضه الأفضل والأخير.

وقال أيضا "لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن تكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فعالة ومع ذلك أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم تلك الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي، إذ تحتاج للتحول إلى شركة خاصة".

كان الملياردير منتقدا صريحا لتويتر في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى اعتقاده بأن المنصة لا تفي بمبادئ حرية التعبير.

أثارت منصة التواصل الاجتماعي غضب أتباع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشخصيات سياسية يمينية متطرفة أخرى تم تعليق حساباتهم بسبب انتهاك معايير محتواها بشأن العنف أو الكراهية أو المعلومات المضللة الضارة.

وصف ماسك نفسه بأنه "مطلق لحرية التعبير" ولكنه معروف أيضا بمنع مستخدمي "تويتر" الآخرين الذين يشككون فيه أو يختلفون معه.