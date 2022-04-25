منصة كوينباس لتداول العملات المشفرة تدرس شراء BtcTurk التركية مقابل 3,2 مليار دولار

تجري منصة تبادل العملات المشفرة الأمريكيةCoinbase مفاوضات لشراء منصة BtcTurk التي تعد واحدة من أقدم وأكبر منصات تبادل العملات المشفرة في تركيا، وفقًا لتقرير لموقع Mergermarket نقلته وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وقال التقرير إن قيمة الصفقة قد تصل إلى 3,2 مليار دولار وإن جزءا من قيمة الصفقة يمكن أن يدفع بأسهم في منصة كوينباس المدرجة في بورصة ناسداك.

وذكر التقرير أنه تم التوقيع على الاتفاق المبدئي بين الطرفين، الأسبوع الماضي، ولا زالت دراسة الأوضاع الفنية التي يمكن أن تؤثر على سعر الصفقة مستمرة.

وكوينباس واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

أما BtcTurk turk فقد تأسست عام 2013 كأول منصة تداول عملات رقمية مشفرة في تركيا ويبلغ عدد مستخدميها اليوم 4,5 مليون مستخدم وبلغ حجم التداول بها العام الماضي 116 مليار دولار.

ولم تستجب Coinbase و BtcTurk على الفور لطلبات التعليق للتأكد من صحة التقرير.

قامت العديد من بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك Binance و OKX و Bybit ، بإعداد جميع العمليات في تركيا التي شهدت اهتمامًا متزايدًا بالعملات الرقمية مؤخرًا.