بيتكوين تعاود الارتفاع بعد اعتمادها عملة رسمية لدولة إفريقية

ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، اليوم الخميس، بدعم اعتمادها عملة رسمية لدولة إفريقية.

واعتمدت جمهورية إفريقيا الوسطى، الأربعاء، بيتكوين عملة رسمية لتصبح أول دولة في القارة السمراء تفعل ذلك، والثانية في العالم بعد السلفادور.

وعند الساعة (09:10 ت.غ)، تم تداول سعر أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم على ارتفاع بنسبة 1.93 بالمئة على أساس يومي إلى 39743 دولارا.

وبلغت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" 754.8 مليار دولار، بإجمالي 19.024 مليون وحدة متداولة من إجمالي 21 مليون وحدة مطروحة للتداول.

وارتفع سعر "إيثيريوم" 1.75 بالمئة إلى 2939 دولارا، بإجمالي قيمة سوقية 353.9 مليار دولار، فيما هبطت عملة "بي إن بي" 3.7 بالمئة إلى 405.11 دولارات، لتصل القيمة السوقية إلى 66.03 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات الافتراضية حول العالم، إلى 1.823 تريليون دولار، موزعة على 19175 عملة افتراضية، يجري تداولها من خلال 513 منصة، حسب بيانات موقع "كوين ماركت كاب".

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.