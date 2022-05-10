تركيا.. نمو الصادرات بالعملة المحلية 68.4 بالمئة في 4 أشهر

حققت صادرات تركيا بالعملة المحلية نمواً بنسبة 68.4 بالمئة خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.

وبحسب بيانات وزارة التجارة، فإن إجمالي قيمة الصادرات بالعملة التركية، بلغ 33 مليارا و340 مليون ليرة (نحو 2.23 مليار دولار) خلال الفترة المذكورة.

وكانت قيمة الصادرات التركية بالعملة المحلية، بلغت 66 مليارا و784 مليون ليرة (نحو 4.45 مليارات دولار)، بحلول نهاية العام الماضي 2021.

كما بلغ حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية، خلال العام الماضي، 182 مليارا و829 مليون ليرة (نحو 12.2 مليار دولار).

وخلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية 19 مليارا و520 مليون ليرة (1.30 مليار دولار).