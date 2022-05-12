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الصادرات التركية للولايات المتحدة تحطّم رقماً قياسياً

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 12.05.2022 13:24
آخر تحديث في 12.05.2022 14:41
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

حطمت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رقماً قياسياً على الصعيد الشهري، خلال أبريل/ نيسان الماضي.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين، فإن عائدات الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، بلغت في أبريل/ نيسان الماضي مليارا و530 مليون دولار، وهو أعلى معدل شهري حتى الآن.

ووفقاً لهذا فقد حققت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، نمواً بنسبة 50.2 بالمئة، خلال أبريل الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

وبلغت حصة الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، خلال الشهر الفائت، 6.6 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة، بلغ 28 مليار دولار، خلال 2021.

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