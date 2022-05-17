نائب الرئيس التركي: زيادة حجم التجارة مع الجزائر 41.3 بالمئة

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن حجم التجارة الخارجية بين بلاده والجزائر، سجل زيادة بنسبة 41.3 بالمئة، في الأشهر الـ4 الأولى من العام، بواقع حوالي 2 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة خلال منتدى العمل التركي الجزائري، الثلاثاء، بمشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعرب فيها عن امتنانه جراء استقبال تبون في إسطنبول.

وأضاف أن مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين عقد اجتماعه الأول بشكل مثمر في أنقرة، أمس الإثنين، لافتا أن المجلس يقوم على أساس (اربح - اربح) بهدف تحقيق التعاون المستدام.

وأكد على أهمية زيارة تبون إلى تركيا بالتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وأوضح أن الاقتصاد التركي حقق نموا بمعدل 11 بالمئة العام الماضي، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية توضح أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنحو (6 – 7) بالمئة في الربع الأول من 2022.

وأردف أن حجم التجارة بين تركيا والجزائر اكتسب وتيرة متسارعة في 2021، حيث حقق زيادة بنسبة 35 بالمئة، بواقع 4.2 مليارات دولار.

وتابع أن حجم التجارة بين البلدين حقق نموا بمعدل 41.3 بالمئة في الثلث الأول من العام الجاري بواقع 1.8 مليار دولار.

وأكد على أن البلدين يسعيان لتحقق الهدف الجديد المتمثل بـ10 مليارات دولار في أسرع وقت، من خلال الاتفاقيات التي وقعها الجانبان في اجتماع الأمس.

وأفاد أن الاستثمارات التركية في الجزائر بلغت 5 مليارات دولار، ما يجعلها البلد الإفريقي الأكثر احتضانا لمشاريع الاستثمار التركية.

وأوضح أن عدد الشركات التركية في الجزائر يبلغ حوالي 1400 شركة، لافتا أنها توفر فرص عمل لنحو 30 ألف مواطن جزائري، وتساهم بشكل كبير في عملية التنمية بالبلاد.