تركيا تستقبل نحو 9 ملايين سائح في أول 4 أشهر من 2022

استقبلت تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، 8 ملايين و885 ألفا و876 سائح.

ووفقا لمعطيات وزارة الثقافة والسياحة، فإن عدد الزوار الأجانب لتركيا خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، زاد بنسبة 172.51 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدر الألمان قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا، حيث زادت نسبة السياح الألمان 339.81 بالمئة، مقارنة مع الوافدين خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام الماضي.

وجاء السياح البلغاريين في المرتبة الثانية، تلاهم الإيرانيون ثم الروس.

وبحسب معطيات الوزارة أيضا، زاد عدد الأجانب الوافدين إلى تركيا خلال أبريل/نيسان الفائت بنسبة 225.59 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم.