الليرة اللبنانية بأدنى مستوى أمام الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لمستويات متدنية جديدة، في تعاملات السوق الموازية (السوداء)، مع استمرار الضبابية إزاء البدء بإصلاحات اقتصادية ومالية.

وبحسب متعاملين، يباع الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية، الخميس، عند 35.1 ألف ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مع 34.8 ألف ليرة في تعاملات الأربعاء.

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والمعتمد من البنك المركزي 1515 ليرة.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ الربع الأخير 2019، أدت إلى تدهور أسعار الصرف وضعف ثقة العملاء بالقطاع المصرفي المحلي، الأمر الذي قاد نحو شح وفرة الدولار في السوق المحلية.

وينتظر لبنان، إجراء مباحثات رسمية مع صندوق النقد الدولي للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية، يرافقه تمويل بأكثر من 3 مليارات دولار، في حال موافقة مجلس المديرين لدى الصندوق على البرنامج الإصلاحي للحكومة.