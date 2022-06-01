تركيا: تجارتنا مع باكستان زادت 22.5 بالمئة العام الماضي

صرح وزير التجارة التركي محمد موش، أنه رغم تفشي جائحة كورونا العام الماضي، إلا أن التجارة بين تركيا وباكستان ارتفعت بنسبة 22.5 بالمئة مقارنة مع العام 2020.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال منتدى الأعمال التركي الباكستاني الذي شارك فيه موش ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ومسؤولون من البلدين، في العاصمة أنقرة.

وأضاف الوزير أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى مستوى المليار دولار، مشيرا إلى أن البلدين حددا هدف التجارة البينية بـ5 مليارات دولار.

بدوره، قال اتحاد الغرف والبورصات التركية "TOBB" رفعت حصارجي أوغلو، إنه رغم وجود علاقات وثيقة بين تركيا وباكستان في كل المجالات إلا أن حجم التجارة بينهما غير كاف.

وأضاف أن حجم الاستثمارات التركية المباشرة في باكستان يبلغ حوالي مليار دولار، في حين الاستثمارات الباكستانية في تركيا تبلغ 691 مليون دولار.

وذكر حصارجي أوغلو أن شركات المقاولات التركية حققت مشاريع مهمة في باكستان، وأكملت بنجاح 71 مشروعا بقيمة 3.5 مليار دولار، خلال 20 عام مضت.