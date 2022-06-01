تركيا تهدف لرفع صادراتها إلى 300 مليار دولار في 2023

قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غولّة، الأربعاء، إن بلاده تهدف إلى تصدير ما قيمته 300 مليار دولار، بحلول عام 2023.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح اجتماعات "منتدى إسطنبول 21" التي يعقد افتراضيا، أن التطورات التي شهدتها التجارة العالمية في العامين الأخيرين، فتحت الباب أمام تركيا لوضع خريطة طريق خاصة بها فيما يتعلق بقطاع الصادرات.

وأشار غولّة إلى أنه بالرغم من تحديات وباء كورونا، بلغت قيمة الصادرات التركية 225 مليار دولار عام 2021.

وأوضح أن الصادرات التركية في 2021، سجلت نموا 33 بالمئة، في مقابل نمو التجارة العالمية 23 بالمئة فقط.

وأكد أنه في ضوء التطورات العالمية الجديدة في قطاعي التصدير والتجارة، يهدفون لرفع عائدات الصادرات التركية إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2023.

ولفت إلى استهدافهم رفع الرقم لـ 400 مليار دولار بحلول 2026، وإلى 500 مليار دولار في 2030.

وشدد غولّة على أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق في حال كانت الظروف الدولية ملائمة لذلك.