لقاءات بين رجال أعمال أتراك وقطريين لبحث فرص الاستثمار

بحث رجال أعمال أتراك وعرب ونظراؤهم في قطر، آليات وسبل تعزيز التعاون التجاري الثنائي، وإمكانية عقد شراكات تجارية وصفقات خاصة في مجالات مختلفة.

جاء ذلك، عبر زيارة أجرتها جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك "آرتياد" (تركية) إلى قطر، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع عالم الأعمال القطري، انتهت الثلاثاء.

وقال رئيس "ارتياد" جمال كريم، إن الزيارة استمرت 4 أيام، وشملت 14 رجل أعمال في مجالات، مثل ماكينات التصنيع والأثاث والملابس الجاهزة، وخدمات تصدير البضائع التركية، والتعليم العالي والتدريب، والعقارات وتشييد المشاريع الإسكانية.

وأضاف: "نظمنا معرض للقاءات الثنائية، استقبلنا فيها رجال الأعمال من قطر لعرض الفرص التجارية والاستثمارية".

وقال: "قما بزيارة السفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو، وتبادلنا معه الآراء حول إمكانات تكثيف العمل التجاري بين قطر وتركيا.. هناك تكامل بين قطر وتركيا على مستوى رؤوس الأموال والتصنيع، وهناك فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمارات بين البلدين"

ولفت إلى أن "آرتياد" تأسست عام 2014، وتعرّف نفسها على أنها مؤسسة مستقلة تضم نخبة من رجال الأعمال الحريصين على مصالح تركيا والعالم العربي، خصوصا في المجال الاقتصادي.

وختم بالقول: "جمعيتنا ترنو لأن تصبح صرحا هاما يقصده المستثمرون ورجال الأعمال والتجار القادمون من الدول العربية إلى تركيا، وبالعكس".

وتهدف الجمعية إلى تلبية احتياجات الأعضاء في تنمية تجارتهم وتطويرها والمحافظة على حقوقهم.

