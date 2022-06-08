77 مليار دولار.. رقم قياسي لصادرات الصناعة التركية

حققت صادرات قطاع الصناعة في تركيا، عائدات بقيمة 76 مليارا و947 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الجاري، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في تاريخها.

وبحسب بيانات من مجلس المصدرين الأتراك، حققت صادرات القطاع الصناعي نموا بنسبة 20.5 بالمئة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ـ مايو/ أيار 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وبهذا ارتفعت حصة صادرات القطاع الصناعي ضمن إجمالي الصادرات التركية إلى 75.1 بالمئة.

وحقق 15 من أصل 16 قطاعاً تابعاً للمجال الصناعي، نمواً في الصادرات، باستثناء قطاع السجاد.

كما سجل 12 قطاعاً من هذه القطاعات، أرقاماً قياسية في الصادرات خلال الفترة المذكورة.

وتصدر قطاع النسيج ومواده الخام، قائمة قطاعات الصناعة الأكثر زيادة لصادراتها، وذلك بواقع 4 مليارات و409 ملايين دولار، أي بنمو نسبته 11.2 بالمئة.