تركيا: 14 مليار دولار استثمارات دولية مباشرة في 2021

بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا خلال العام الماضي، 14 مليار دولار، بزيادة وصلت إلى 79 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وأوضح مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية في بيان، الجمعة، أن حصة تركيا من الاستثمارات الدولية المباشرة خلال 2021، بلغت 0.9 بالمئة.

وأضاف البيان أن قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي دخلت تركيا منذ عام 2002 وحتى اليوم، بلغت 240 مليار دولار.

ولفت إلى أن 60 بالمئة من الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، جاءت من دول القارة الأوروبية.

واحتلت دول القارة الآسيوية المرتبة الثانية بـ23 بالمئة، تلتها دول من القارة الأمريكية بـ16 بالمئة.

وعلى صعيد الدول، احتلت بريطانيا المرتبة الأولى بـ19 بالمئة، تلتها الولايات المتحدة 16 بالمئة، وهولندا ثالثا 13 بالمئة.