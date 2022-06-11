صادرات المنتجات الزراعية التركية تحقق 13.5 مليار دولار

بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية التركية في الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، حوالي 13.5 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ الجمهورية.

وبحسب معلومات صادرة عن بيانات مجلس المصدرين الأتراك، زاد اجمالي الصادرات التركية في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، بنسبة 20.4 بالمئة، مسجلة 102 مليار و504 ملايين دولار.

وبلغت قيمة الصادرات في مايو 18 مليار و972 مليون دولار مسجلة زيادة بنسبة 15.2 بالمئة.

وسجلت صادرات المنتجات الزراعية التركية أداء لافتا في الأشهر الـ5 الأولى، خاصة في وقت تزايدت فيه التهديدات الجيوسياسية، وفرض بعض الدول القيود على صادراتها بسبب ذلك.

ووصلت قيمة صادرات تركيا في قطاع الزراعة إلى 13 مليار و495 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 22.5 بالمئة.

وشكلت صادرات الزراعة 13.2 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية.