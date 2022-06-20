الصادرات التركية تصل إلى مستويات قياسية في 8 دول حتى شهر مايو/أيار

أظهرت البيانات الرسمية أن مبيعات تركيا الخارجية إلى 8 دول وصلت إلى أعلى مستوى لها هذا العام في شهر مايو/أيار، مدفوعةً بسعي المصدرين الأتراك إلى توسيع نطاق تجارتهم وتنويع الأسواق المستهدفة.

وتلقت كل من السنغال وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا الشمالية ورواندا وطاجيكستان والكاميرون وكوستاريكا والجبل الأسود كمية قياسية من المنتجات التركية في مايو/أيار، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك.

وتراوحت الزيادات في المبيعات للأسواق الثمانية من ما يقرب من 80% إلى أكثر من 600% على المستوى السنوي، كما كشفت تركيا عن خطط عمل للانخراط في استراتيجيات جديدة للترويج لعلاماتها التجارية وسلعها، مؤكدةً بشكل خاص عزمها على التركيز على الأسواق البديلة والجهود المبذولة لزيادة المبيعات في المناطق الجغرافية البعيدة.

وتمكن المصدرون الأتراك من تحقيق مبيعات قياسية من شهر يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار من هذا العام، حيث بلغت الصادرات المتجددة على مدى 12 شهراً، 242.6 مليار دولار أمريكي اعتباراً من الشهر الماضي.

وكانت الصادرات قد أنهت عام 2021 عند 225.4 مليار دولار، وهو رقم تتوقع الحكومة والاقتصاديون أن يصل إلى 250 مليار دولار هذا العام مع تشديد المسؤولين على أن الهدف سوف يتحقق حتى قبل نهاية العام.وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد والذي يهدف إلى معالجة التضخم المرتفع بفائض الحساب الجاري، للخطر.

يذكر أن صناعة الصلب شهدت أكبر قدر من الصادرات إلى 5 من البلدان الثمانية، وأن إسطنبول احتلت المرتبة الأولى في تركيا حيث سجلت أكبر كمية من الصادرات إلى تلك البلدان.