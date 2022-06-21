السعودية ومصر توقعان اتفاقيات بـ 7.73 مليارات دولار

وقعت الرياض والقاهرة، الثلاثاء، رزمة اتفاقيات اقتصادية وتجارية بقيمة 29 مليار ريال (7.73 مليارات دولار)، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر.

جاء ذلك، وفق ما أوردته وزارة الاستثمار السعودية عبر حسابها على تويتر، قالت فيه إن الاتفاقيات وقعت بين مجموعة من شركات سعودية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشركات وجهات مصرية.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية، إن التوقيع جاء خلال حفل أُقيم اليوم (الثلاثاء)، بالتعاون بينها من جهة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية من جهة أخرى.

وخلال كلمته بالحفل، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح: "يأتي دور وزارة الاستثمار داعماً ومحفزاً وميسراً لمشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية داخل المملكة وخارجها".

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الإثنين، سفر ولي العهد في جولة خارجية تشمل مصر والأردن وتركيا، ولاحقا ذكرت بوابة الأهرام المصرية (حكومية)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبله بمطار القاهرة في زيارة تستغرق يومين.

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفع التبادل التجاري بين المملكة ومصر في 2021 بنسبة 88 بالمئة، إلى 14.5 مليار دولار، مقابل 7.7 مليارات في 2020.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 32 مليار دولار، مقابل خمسة مليارات دولار استثمارات مصرية في السعودية، وفق بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية.

ويعمل في مصر 6800 شركة سعودية، بينما 802 شركة مصرية تتواجد في المملكة.